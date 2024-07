Primeira eliminada de A Grande Conquista, Baronesa não se arrepende de jogo: - Saí com a cabeça erguida

A reunião rendeu muito! Nesta quinta-feira, dia 18, todos os conquisteiros e vileiros se juntaram para acompanhar de pertinho a final de A Grande Conquista. E é claro que rolou muita conversa com a apresentadora Rachel Sheherazade, né?

Por exemplo, Liziane Guitierrez pontuou que entrou com medo de ser a primeira eliminada, repetindo o feito que aconteceu em A Fazenda. Porém, apesar da negatividade, a participante conseguiu passar ainda mais tempo na mansão.

- Eu entrei na Grande Conquista com um grande gatilho de primeira eliminada de A Fazenda. Eu tinha muito medo das pessoas não gostarem de mim, de eu não me posicionar. Mas, de fato, eu joguei, eu me entreguei. Eu fazia as estratégias malucas na minha cabeça e tentei colocar elas em prática.

E sabe quem também recebeu a oportunidade de falar um pouquinho sobre sua própria passagem? Claudia Baronesa! Isso mesmo, a primeira participante a ser eliminada do reality.

A mãe de MC Gui, que também já passou pelo Power Couple, não se arrependeu das decisões que tomou ao longo do jogo e está orgulhosa de sua trajetória.

- Mesmo que eu tenha saído precocemente, para mim foi incrível ter passado pela vila, conhecido pessoas maravilhosas que eu levo para a vida. E estar aqui comemorando com o Hadad a final para mim é muito legal. E está tudo bem, ser a primeira eliminada ou a última, não tem problema, o importante é participar. Saí com a cabeça erguida, pela porta da frente.