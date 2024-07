Donetti busca reforço para segurança de Santo André

Rodolfo Donetti (Cidadania), vice-presidente da Câmara de Santo André e presidente da Frente Parlamentar de Segurança Pública do Grande ABC, visitou nesta semana a Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado de São Paulo e se reuniu com várias autoridades, entre elas Felipe de Moraes, um dos responsáveis pela divisão Antissequestro do Estado.

Durante os encontros, Donetti reforçou seu compromisso com a segurança pública da região e discutiu estratégias de combate ao crime e de proteção aos cidadãos andreenses.

”O trabalho do Dr. Felipe e de sua equipe é essencial para garantir nossa segurança”, disse Donetti. “Como vereador em Santo André, minha prioridade é assegurar que nossos cidadãos vivam em um ambiente seguro e protegido”, prosseguiu o parlamentar.

O vereador ressaltou ainda a importância da união entre o Legislativo e autoridades para construir uma cidade mais segura.

FRENTE

A frente parlamentar foi criada no início de 2023. Seu principal objetivo é combater a onda de criminalidade que cresce nas regiões metropolitanas, trazendo apoios estadual e federal, bem como fomentar e estimular de modo permanente debates pertinentes a políticas de segurança públicas. Donetti é o presidente do grupo no biênio 2023/24.