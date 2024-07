Pré-candidatos dão primeiro passo na corrida eleitoral com convenções

De olho na disputa pelas Prefeituras e pelas Câmaras municipais, os partidos começam nesta sexta-feira (19) a realizar as convenções que vão oficializar os candidatos ao Executivo e a vereador, bem como as chapas majoritárias para as eleições de outubro. A definição das siglas sobre as coligações e sobre as chapas proporcionais deve ocorrer de 20 de julho a 5 de agosto, conforme determinação do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Dos 37 pré-candidatos aos cargos majoritários na região, 25 já definiram ao menos a data de suas convenções, segundo levantamento feito pelo Diário em contato com os prefeituráveis. Em Santo André, os atos oficiais terão início com Bete Siraque (PT), que vai ratificar seu nome na disputa pelo Paço no domingo, às 9h, no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André.

Entre os demais pré-candidatos do município, Edson Sardano (Novo) marcou sua convenção para o dia 27, às 13h, na Câmara, mesma data do ato de Eduardo Leite (PSB), que será realizado na Casa de Portugal, às 14h. Indicado pelo prefeito Paulo Serra (PSDB), o ex-secretário Gilvan Junior (PSDB) ainda não anunciou data e local de seu evento, assim como Luiz Zacarias (PL) e André do Viva (PRTB).

A maior convenção marcada até o momento vai acontecer nesta sexta-feira (19) pela manhã no Estância Alto da Serra, em São Bernardo, onde o deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) vai oficializar seu nome na disputa pelo Paço. O ato deve reunir pelo menos cinco mil pessoas e contará com as presenças do presidente e vice-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), respectivamente, e dos ministros Paulo Teixeira (PT), do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Alexandre Padilha (PT), das Relações Institucionais; Luiz Marinho (PT), do Trabalho e Emprego; e Márcio França (PSB), do Empreendedorismo.

São Caetano é o único município da região onde todos os pré-candidatos já definiram as datas de suas convenções. Dos cinco prefeituráveis, quatro farão seus atos na Câmara - Mário Bohm (Novo), no dia 26; Professor Rafinha (Psol), no dia seguinte; Jair Meneguelli (PT), no dia 28; e Tite Campanella (PL) em 4 de agosto. Fabio Palacio (Podemos) também marcou a oficialização de sua candidatura para 4 de agosto, mas ainda não definiu o local.

As três próximas semanas serão decisivas para o cenário eleitoral na região. Isso porque as convenções também vão definir os candidatos a vereador de cada partido ou federação, sob novas regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral. Até 2020, os partidos podiam lançar até 150% do número de vagas disponíveis no Legislativo. A partir deste ano, as legendas poderão ter apenas um candidato a mais do que o número de cadeiras disponível na Câmara. Em Santo André, por exemplo, serão eleitos 27 vereadores – a Casa aprovou aumento no número de cadeiras para a próxima legislatura. Então, cada sigla poderá lançar 28 nomes.

As eleições deste ano estão marcadas para o dia 6 de outubro. O segundo turno, caso necessário, será realizado no dia 27 do mesmo mês.