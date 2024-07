"Campeonato de Cubo Mágico" acontece pela primeira vez no Golden Square

O Golden Square Shopping realiza no próximo sábado (20), das 10h às 20h, a primeira edição do “Campeonato de Cubo Mágico do Golden”. O desafio acontece em parceria com o World Cube Association (WCA), e será realizado no palco da praça de alimentação, piso L3. Ainda são aceitas inscrições para o evento.

“Para alguns, o cubo mágico é uma brincadeira divertida e que envolve raciocínio lógico. Para outros, é uma paixão. Além de ser uma programação atrativa que reúne os fãs do brinquedo que ultrapassa gerações, o campeonato é uma oportunidade para reunir talentos emergentes e entusiastas da região, promovendo o desenvolvimento pessoal e social dos participantes”, explica Renann Mendes, gerente de marketing do Golden Square Shopping.

As inscrições para a competição ainda podem ser feitas pelo site da WCA (https://www.worldcubeassociation.org/competitions/GoldenSquareShopping2024). A taxa é de R$ 10.

Ao todo serão 80 vagas divididas em 6 modalidades: 2x2x2, clock, skewb e pyraminx. No caso do cubo tradicional, 3x3x3, haverá a versão normal e, também, com apenas uma mão. O evento é livre para todas as idades.