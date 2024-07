Times da região se preparam para rodada decisiva na Série D

A última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro será realizada nesta sexta, e os dois representantes do Grande ABC disputam vagas para seguir na competição.

Último time no G-4 do Grupo A7, com 20 pontos, o Santo André recebe o líder Maringá (29), e o técnico Leston Junior reconhece a dificuldade da partida. “É uma forte equipe, com um mesmo trabalho que já dura quatro anos. Mas também estamos fazendo um bom campeonato, mesmo com um dos menores investimentos da chave”, comenta. Ele também destaca que a torcida andreense pode esperar um time ofensivo, mas que também não dará espaços para o adversário atacar.

Já o Netuno encara o Patrocinense-MG, lanterna do grupo, e o treinador Guilherme Alves comemora a volta do atacante Jeam, que cumpriu suspensão no último compromisso. “Tivemos mudanças durante o campeonato, o que nos atrapalhou. Mas temos a consciência de que este é o jogo mais importante do ano e vamos buscar o gol durante os 90 minutos”, afirma. Para a classificação, o Água Santa precisa pontuar, e torce para tropeço do Ramalhão, ou do Costa Rica-MS.