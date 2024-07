'O Pequeno Circo das Atrapalhadas' é atração no Cine Theatro Carlos Gomes

O Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes, na Rua Senador Flaquer, 110, ao Centro de Santo André, receberá neste sábado (20), a apresentação teatral ''O Pequeno Circo das Atrapalhadas'', da Cia Asfalto de Poesia. A apresentação é gratuita e terá início às 20h.

Na peça, as palhaças Celinha, Clowndette e Mussarela, ao ficarem presas em um circo fantasma, relembram a relação trágica que tiveram com o tirano Patrão e ressignificam tais memórias, criando um espetáculo circense com músicas originais e dramaturgia própria, inspirada nos quiprocós do circo-teatro.

O espetáculo tem inspiração na peça “Senhor Puntilla e seu criado Matti”, de Bertolt Brecht, e em “As Criadas”, de Jean Genet, que fala sobre opressões cotidianas inquietantes, que permeiam questões como o abuso de poder e o machismo nas relações de trabalho.