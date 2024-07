João Gomes e Gilberto Gil jantam juntos e conversam sobre projetos futuros: - Muitas novidades

Dupla de milhões! João Gomes e Gilberto Gil se reuniram na noite da última quarta-feira, dia 17, na residência do cantor veterano, no Rio de Janeiro, para discutir música e projetos futuros. Além dos artistas, também estiveram presentes no encontro, o empresário do pernambucano e outros nomes importantes na indústria musical.

Gil, de 82 anos de idade, e Gomes, prestes a completar 22 anos, compartilharam histórias, experiências, além de discutirem os desafios e conquistas de suas carreiras.

- É uma honra ter sido convidado pelo próprio Gilberto Gil para este jantar. Foi uma noite muito especial que eu vou levar para toda minha vida. Ele sempre foi uma grande inspiração par mim e para tantos outros artistas. A trajetória dele para nossa cultura no Brasil é única e incomparável. Já estou ansioso para os próximos passos, muitas novidades estão a caminho, elogia João.

O encontro entre as duas gerações promete inspirar novos projetos colaborativos. O que certamente irá encantar os fãs de ambos os artistas e admiradores da música brasileira.