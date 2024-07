China: incêndio em loja de shopping deixa 16 mortos

Um incêndio em uma loja de departamento matou 16 pessoas na última quarta-feira, 17, na cidade de Zigong, na província de Sichuan, no sudoeste da China. O estabelecimento fica dentro de um shopping, em um edifício de 14 andares. As informações são da CNN.

De acordo com as investigações preliminares, o incêndio pode ter sido causado por obras, afirma a CCTV, citando autoridades locais. A causa específica ainda está sendo investigada. Com o fogo se espalhando, uma espessa coluna de fumaça escura pôde ser vista saindo do prédio.

Cerca de 30 pessoas foram resgatadas do incêndio depois que uma equipe com cerca de 300 profissionais de emergência e dezenas de veículos foram enviados pelo departamento de bombeiros ao local, diz a CCTV. O trabalho de resgate terminou durante a madrugada.

Segundo a CNN, incêndios não são incomuns na China, onde a aplicação dos padrões de segurança é considerada muitas vezes negligente. Em janeiro, pelo menos 39 pessoas morreram em um incêndio que atingiu um prédio no sudeste do país, poucos dias após outro incêndio, que atingiu uma escola na província central de Henan, deixando 13 crianças mortas.