Em raro momento, João Guilherme e Virginia Fonseca postam vídeo dançando

O momento que nem sabíamos que precisávamos! João Guilherme e Virginia Fonseca se reuniram nos bastidores do SBT e aproveitaram para agraciar os seguidores com uma dancinha no Instagram.

O irmão do marido de Virginia contou na legenda do post que é raro ele e a cunhada se encontrarem, mas que quando isso ocorre, sempre colocam o molejo para jogo:

A gente se encontra a cada x milhões de anos, mas sempre tem dancinha.

O ex-ator mirim da emissora voltou à antiga casa para participar do programa da influenciadora, o Sabadou Com Virginia, que vai ao ar aos sábados às 22h15.