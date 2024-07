Rebecca descreve emoção de estar na line-up do Rock in Rio 2024: - É a comprovação que eu estou seguindo o caminho certo

Pronta para uma nova era! O último lançamento de Rebecca foi Peça Nova, que chegou trazendo a cantora de volta às raízes do funk. A artista está vivendo uma ótima fase de sua carreira, com hits envolventes e a conquista de ter sido anunciada como uma das atrações do Rock in Rio 2024. Em entrevista, ela celebra o sucesso profissional e revela detalhes sobre os trabalhos.

Rebecca começa explicando o significado de Peça Nova e o que a música representa para ela:

- Esse lançamento significou muito para a minha carreira, ele chegou resgatando a Rebecca que eu sempre fui, do funk, da comunidade, que o público conheceu há anos atrás e abraçou. Foi o 150bpm que me trouxe até aqui e ele que me fortalece como artista. Peça Nova reflete isso, essa minha volta para o batidão, para o funk raíz e sei que meus fãs puderam ver isso. O clipe também mostra a realidade das favelas, com cenas rotineiras e, claro, através de uma abordagem artística. Peça Nova dá início ao que as pessoas podem esperar dos meus próximos trabalhos. É um spoiler do que eu venho preparando.

Em seguida, diz que ver seu nome incluso na line-up de um dos maiores festivais de música do país é uma honra enorme e representa a realização de um grande sonho.

- Esse tipo de anúncio, não é só a constatação que eu estarei em cima de um dos palcos mais importantes do nosso país. Mas pega em um lugar muito maior, é a comprovação que eu estou seguindo o caminho certo, é a prova que todo mundo pode chegar lá, que independente da onde eu vim, das oportunidades que eu não tive, das portas fechadas que eu precisei abrir à força, eu cheguei lá. E se você me perguntar, chegou aonde? Cheguei aonde eu sonhei estar, representando o funk. Por isso, todas as meninas de favela, podem olhar pra mim e pra tantas outras artistas, graças a Deus, e dizer: eu também posso. É esse o significado e o sentimento de ser anunciada no Rock In Rio.

Estilo

Sempre estilosa, Rebecca surge impecável em todas as fotos que tira e nunca falha em arrancar suspiros da web. Ao ser questionada sobre como definiria o seu estilo, a artista conta que adora looks urbanos.

- Eu sou uma artista urbana, as minhas músicas bebem dessa fonte. Eu trago isso para o meu estilo e tento aplicar em tudo o que me envolve. Tem muito a ver com as minhas origens, sempre usei roupas práticas e atemporais. Meu estilo está muito ligado ao street style, a moda das ruas que dificilmente deixa de ser tendência. O urbano está sempre atual, eu vivo numa metrópole, cresci aqui e minhas roupas contam essa história. O que não pode faltar são peças que compõe esse estilo, como as calças largas ou jeans, croppeds e camisetas longas, por exemplo.

Para além dos photoshoots, a funkeira também arrasou na passarela ao ser desfilar na São Paulo Fashion Week pela Dendezeiro. Ela revela como foi o sentimento quando recebeu o convite da marca:

- Eu senti que estava ali para representar pessoas, esse momento não aconteceu apenas para mim porque tinha um propósito maior. Quando recebi o convite, fiquei emocionada, eu nunca imaginei desfilar no SPFW. Essa é uma conquista que as meninas que crescem na comunidade, como eu, às vezes nem se permitem idealizar por achar que não é possível. Enquanto eu desfilava, percebi que estava sendo uma ponte para que outras crianças e mulheres pudessem acreditar que é possível sim realizar. A Dendezeiro é uma marca que se mostra cada vez mais representativa, criada por dois jovens negros que tem como missão falar sobre as pessoas negras, a nossa cultura, a liberdade de corpos.

E continuou a descrever a importância da representatividade no universo da moda:

- Estar inserida nesse trabalho foi muito importante para mim, desfilar por uma marca baiana que amplia a visão da moda para a realidade brasileira, valorizando a autoestima do povo preto e promovendo a diversidade me fez muito feliz. Além disso, outras mulheres negras e potentes também participaram do desfile, como a cantora Majur. Sinto que estamos reconstruindo a forma de lidar com a moda, algo que foi afastado da gente por muito tempo. É um resgate da nossa autoestima e eu me sinto honrada de fazer parte disso.

Saúde

Dona de um corpão de milhões, Rebecca também nos conta quais hábitos saudáveis adota no cotidiano e qual o seu segredo para manter o físico em dia.

- Os meus treinos nunca saem da minha rotina porque os exercícios me fazem muito bem, me ajudam não só na saúde física, mas também estabilizam a minha saúde mental. Essa é a minha forma de autocuidado, eu não posso delegar para outra pessoa, só eu posso fazer por mim. Cuidar do meu corpo, olhar com mais carinho para ele, é importante para a minha autoestima. Focar nos hábitos saudáveis me ajudam a me concentrar, manter a minha mente em paz e o corpo são. Por isso, a musculação está sempre na minha agenda. É claro que eu gosto das consequências que tudo isso gera na forma física e me sinto muito satisfeita quando vejo os resultados.

Maternidade

A cantora também é uma super mãezona e está sempre se derretendo pela filha, Morena. Rebecca adora exibir cliques da pequena, que encanta com sua beleza. Ela conta que não foi fácil se tornar mãe aos 19 anos de idade e precisou de muita força para enfrentar as dificuldades, mas fica emocionada ao ver como a pequena está crescendo.

- Ser mãe foi a maior transformação que já experimentei, a minha relação com a Morena é maravilhosa. No início, me exigiu muita força e adaptação porque fui mãe aos 19 anos. Criar uma menina preta em um país racista não é fácil, são muitas batalhas que a gente enfrenta diariamente. Desde muito nova a minha filha foi ensinada a aprender a lidar com esses momentos que são muito difíceis. Como toda mãe solo, precisei ser firme e corajosa. Mas, apesar de tudo, o que me deixa mais feliz é vê-la crescer saudável, cada vez mais inteligente e independente. Isso me emociona. A Morena me ensina muito, me dá forças para seguir, amplia a minha visão sobre a vida e sobre o mundo. Eu tirei a sorte grande de ter sido escolhida pra ser a mãe dela.