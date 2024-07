Zé Vaqueiro fala sobre a morte do filho de 11 meses de vida

Zé Vaqueiro usou as redes sociais na última quarta-feira, dia 17, para fazer um desabafo sobre a morte de seu filho Arthur, que tinha 11 meses de vida. Como você vinha acompanhando, o pequeno nasceu com síndrome de Patau, que provoca deficiências mentais e físicas.

Em seu relato, o cantor começa:

- Esses dias estava sumindo, para restaurar minhas energias, minha família, refletir um pouco, orar, pedir discernimento a Deus, sabedoria. Foram 11 meses, 11 meses de muita luta, 11 meses de muito aprendizado. Luta essa principalmente do Arthur, desde o dia que a gente recebeu o laudo da síndrome dele. Depois que ele nasceu, a gente vinha sem expectativa nenhuma do que poderia acontecer, do que não poderia acontecer, e a gente foi colocado em uma situação onde nos deixou de mãos atadas.

Ao continuar, Zé diz que o filho lutou muito, mas que estava em sofrimento:

- Arthur nos ensinou muita coisa. A gente não tinha expectativa. Quando ele nasceu, nasceu sem respirar. E daí para cá, a gente foi vivendo um dia após o outro. E tudo que aconteceu, teve muita coisa - por ser uma situação também pessoal minha, da minha esposa, da minha família -, muita coisa não compartilhou com vocês. Foram os meses de muita luta. Nos últimos dias a gente pôde ver que ele estava sofrendo muito, muito mesmo. E aí ele descansou, mas eu acredito que Deus colocou ele em um bom lugar. Eu acredito que Deus nos ensinou muita coisa com tudo isso que aconteceu e que ele está em um lugar bem melhor agora.

O cantor está afastado dos palcos desde que o pequeno morreu no início do mês, após falha múltipla de órgãos.