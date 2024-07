Polo Petroquímico simula acidente com nuvem tóxica

Um simulado de evasão realizado ontem no Polo Petroquímico uniu, pela primeira vez, esforços simultâneos de Mauá e da Capital, além de empresas do local e moradores do entorno. Com participação estimada de 1.000 pessoas, segundo o Cofip ABC (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC), o exercício simulou um vazamento de produto químico da empresa Indorama Ventures, que ocasionaria uma nuvem tóxica causadora de irritação ocular, perda de consciência e queimaduras químicas. Houve atendimento de três vítimas fictícias, reuniões de emergência e pontos de encontro espalhados pela região.

A atividade, que demorou cerca de um ano para ser organizada, contou com moradores dos dois municípios, funcionários das empresas, entidades e órgão públicos como Defesas Civis, Corpo de Bombeiros, Samu, Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), Polícia Militar, Guarda Civil de São Paulo (Metropolitana) e Mauá (Municipal), CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), Hospital Brasil de Mauá, Conselho Regional de Veterinária e UFABC (Universidade Federal do ABC), entre outros.

O simulado de evasão visa capacitar a comunidade, órgãos públicos e empresas para responder de maneira segura em emergências. Além disso, busca preparar os moradores para a formação do Nupdec (Núcleo Comunitário de Proteção e Defesa Civil) do Parque São Rafael, na Capital. O Nupdec é composto por voluntários da comunidade que atuam como coordenadores de evasão. Ele é estabelecido em áreas de risco identificadas pela Defesa Civil, considerando tanto riscos tecnológicos, como o abordado neste treinamento, quanto naturais.

“A importância desse evento é a integração da comunidade com órgãos públicos e a iniciativa privada para proteger vidas. Nesse treinamento, estamos preparando o Nupdec, um importante instrumento para integrar a comunidade com os órgãos de Defesa Civil e oferecer uma resposta rápida em casos de desastres na região”, avalia o tenente Maxwel Souza, porta-voz da Defesa Civil do Estado. “O exercício visa diminuir o tempo de resposta em situações reais, pois uma ação rápida salva vidas”.

A AÇÃO

Os moradores precisaram evacuar casas, sendo encaminhados para o ponto de encontro, uma área segura designada pelas Defesas Civis. Este ponto estava localizado no campo de futebol do Galícia, a 450 metros de dois condomínios do Parque São Rafael. Outros pontos de encontro também estavam disponíveis para os funcionários das empresas participantes do simulado, incluindo trabalhadores das áreas administrativa e operacional.

O campo de futebol do Napoli, na Rua Oscarito, em Mauá, acolheu os colaboradores da Indorama Ventures e da Air Liquide. O estacionamento da empresa Vitopel foi o ponto de concentração para os colaboradores da Cabot, Braskem Unidade PP4, Chevron e Vitopel.