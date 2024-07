Frango: casos mais recentes da doença de Newcastle no Brasil tinham ocorrido em 2006

O Brasil não registrava uma ocorrência da doença de Newcastle (DNC) em plantéis de aves desde 2006, de acordo com levantamento realizado com os informes da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA). Naquele ano, segundo a notificação, os casos se deram em aves de subsistência, nos Estados do Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Nesta quarta-feira, 17, o Ministério da Agricultura confirmou a existência de um foco da doença Newcastle em um estabelecimento comercial de avicultura de corte em Anta Gorda, no Rio Grande do Sul. O diagnóstico foi feito pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de São Paulo (LFDA-SP), reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como laboratório de referência internacional para o diagnóstico da DNC. O estabelecimento avícola foi imediatamente interditado e as aves serão eliminadas.

A DNC é uma doença viral que afeta aves domésticas e silvestres e causa sinais respiratórios seguidos por manifestações nervosas. A principal forma de propagação do vírus da doença de Newcastle é por meio de aerossóis de aves infectadas ou de produtos contaminados. Além disso, vetores como roedores, insetos e artrópodes também contribuem para a disseminação do vírus.