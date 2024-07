EUA: Biden diz que desistiria de candidatura caso surgisse alguma condição médica

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que poderia reavaliar sua candidatura à Casa Branca se "alguma condição médica emergir, médicos dizendo você tem este e aquele problema" de saúde, sem dar mais detalhes, em entrevista exclusiva à BET. Ele complementou o comentário desta forma: "Cometi um grave erro em todo o debate (com Donald Trump)".

Biden afirmou em seguida que, "ao concorrer (em 2020), disse que seria um candidato de transição, pensei que poderia passar o cargo para alguém. Mas eu não antecipei que as coisas ficaram tão divididas. Com a idade vem a sabedoria e demonstrei como realizar as coisas para o país. Há muito a fazer e estou relutante a abandonar (a candidatura)".

Biden também disse na entrevista que os eleitores afro-americanos podem comparecer às urnas motivados para votar nele porque sabem "onde está meu coração, onde está minha mente." Ele apontou que sua administração tem demonstrado com ações, como a forte criação de empregos e cancelamento de dívida de estudantes universitários, o quanto apoia os jovens e trabalhadores.

Biden minimizou as pesquisas de opinião para as eleições à Casa Branca que indicam que está atrás do candidato republicano Donald Trump em termos nacionais e nos principais Estados onde há um maior número de eleitores que não são democratas nem republicanos. Ele indicou que ainda é cedo para aferir as reais intenções de voto dos cidadãos. "Eleitores jovens nunca têm foco em eleições presidenciais antes do Dia do Trabalho. A ideia de que eleitores jovens têm foco nas eleições agora não está lá. Dos sete, oito últimos presidentes que venceram, cinco estavam perdendo nesta época, por margem significativa. Estamos somente agora na hora do jogo."

Biden também destacou que é importante ser reeleito para não permitir que Donald Trump, "com o projeto 2025", provoque o retrocesso dos benefícios que sua administração gerou, como redução de custos de remédios para os segmentos de menor renda da população. Ele também ressaltou que seu governo está investindo de forma ampla em educação e que tornará gratuito o ensino em faculdades de comunidades em todo o país.

A entrevista da quarta-feira, 17, à noite ocorreu em um contexto de amplo esforço de Biden de melhorar sua popularidade, depois de ter um péssimo desempenho em debate com Donald Trump em junho, o que provocou grande preocupação de políticos democratas de que ele não está em condições de comandar os EUA por mais 4 anos.

Vários deputados e um senador do seu partido já pediram em público que Biden deixe a disputa e permita que um novo candidato democrata enfrente Trump em novembro. Depois do debate com o republicano, Biden já concedeu entrevistas para as redes ABC e NBC e uma entrevista coletiva na semana passada.