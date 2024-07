Alisson tem fratura no tornozelo confirmada pelo São Paulo e passa por cirurgia na quinta

O temor se confirmou e o volante Alisson vai desfalcar o São Paulo por um bom tempo. O jogador deixou o campo durante a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0, de maca, foi encaminhado a um hospital próximo ao MorumBis e teve fratura no tornozelo direito confirmada.

Logo nos primeiros minutos do segundo tempo, Alisson correu para tentar ajudar na marcação em um lance na área, e ao tentar um carrinho, enroscou o pé no gramado e virou o corpo sobre o tornozelo. Na hora, o jogador já pediu atendimento.

Alguns companheiros saíram com semblante bastante preocupado ao ver a perna do jogador após o lance, o que já sinalizava com algo mais grave. Após um primeiro atendimento no gramado e no ambulatório do MorumBis, o jogador acabou encaminhado ao hospital, onde confirmou-se a fratura.

"Alisson passou por exames nesta noite e teve diagnosticada uma fratura no tornozelo direito. O atleta será submetido a uma cirurgia nesta quinta-feira (18). Estamos contigo, Alisson. Força e boa recuperação!", revelou o São Paulo, já prestando solidariedade ao jogador.

Muitos torcedores invadiram o post do São Paulo para lamentar a grande perda. Muitos admitiram que Alisson vinha sendo um dos melhores, senão o melhor, jogador do clube na temporada. Ele deu a assistência para o gol de Lucas Moura e vinha sendo um gigante na marcação. Após sua saída, o Grêmio equilibrou o jogo e até mereceu empatar.

Sem Alisson, o técnico Luis Zubeldía pode aproveitar o paraguaio Bobadilla n o setor, com o retorno de Luiz Gustavo para a função de primeiro volante. Rodrigo Nestor é a outra opção do elenco.