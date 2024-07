Red Bull Bragantino cede empate am Barcelona na ida dos playoffs da Sul-Americana no Equador

O Red Bull Bragantino até saiu na frente, mas não conseguiu abrir vantagem no playoff das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Nesta quarta-feira, o time paulista visitou e ficou no empate com o Barcelona-EQU, pelo placar de 1 a 1, no estádio Municipal de Guayaquil, no Equador. Helinho abriu o placar para os visitantes, enquanto Corozo deixou tudo igual.

Com o resultado, a briga pela vaga nas oitavas de final segue aberta. O jogo da volta está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). Caso o empate se mantenha no placar agregado, o classificado será definido nos pênaltis.

Os playoffs para as oitavas de final reúnem os segundos colocados de cada chave da primeira fase da Sul-Americana e os times que ficaram na terceira colocação de seus grupos na Copa Libertadores. Quem avançar estará nas oitavas de final e continuará vivo na briga pelo título.

Mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo, o Red Bull Bragantino conseguiu sair em vantagem no placar. Aos 17 minutos, Helinho arriscou um chute da intermediária e marcou um golaço, sem chances para o goleiro Burrai, que só viu a bola morrer no fundo da rede.

O gol de empate do Barcelona veio antes do intervalo. Aos 30, Corozo recebeu de Preciado, dentro da área, e bateu rasteiro. Cleiton até tentou fazer a defesa, mas não conseguiu evitar o gol. Depois disso, o time equatoriano cresceu, mas o placar foi para o intervalo empatado em 1 a 1.

Na segunda etapa, a intensidade do duelo caiu bastante, mas as duas equipes tiveram oportunidades de tirar a igualdade do placar. A melhor chance do Red Bull Bragantino veio aos 39 minutos, quando Juninho Capixaba serviu Lucas Evangelista, que chegou cabeceando, mas mandou por cima do gol. O time brasileiro agora vai ter a vantagem de decidir a vaga em casa.