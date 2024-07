De microfone, Datena faz estreia nas ruas sob desconfiança de tucanos

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) realizou nesta quarta-feira, 17, seu primeiro compromisso público como pré-candidato após desistir em quatro eleições anteriores. Postulante a prefeito de São Paulo, ele caminhou ao lado de aliados pelo Mercado Municipal, um dos lugares icônicos da capital paulista, e conversou com lojistas, funcionários e clientes.

Logo na chegada, ele foi parado por diversas pessoas para tirar foto e foi abordado para conversas. Datena brincou com uma mulher que se aproximou que ele não falaria com ela porque era eleitora de outra cidade no interior do Estado.

Percorrendo as vielas do Mercadão, andando de loja em loja, Datena parou no Bar do Mané, lugar que costuma frequentar para comer sanduíche de mortadela. Apesar de estar com um microfone lapela, que capta tudo que ele fala, ele pediu para a produção da campanha um microfone tradicional, localizou rapidamente a câmera de sua equipe e fez uma espécie de entrevista com o dono do bar.

Ao ser informado que a última visita que fez foi há dois anos, respondeu: "Estou virando político mesmo. Só venho em época de eleição".

A primeira agenda pública ocorre mais de um mês após o PSDB realizar evento de lançamento da pré-candidatura do jornalista no dia 13 de junho. A falta de compromissos públicos e o histórico de relutâncias e desistências de Datena fazem com que mesmo tucanos ainda duvidem que o nome dele estará nas urnas em São Paulo.

A avaliação é que mesmo que o jornalista seja amplamente conhecido em razão do programa policialesco que apresenta na Band há anos, é preciso mobilizar a militância tucana e se apresentar como pré-candidato aos eleitores. Rivais na disputa, o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) há meses cumprem agendas eleitorais.

Na terça-feira, Datena declarou que dessa vez pretende ir até o fim, mas evitou cravar que será candidato e disse que pode desistir se políticos "encherem o saco" ou o "sacanearem". Encerrou a agenda sem falar com a imprensa, alegando compromissos pessoais.

Ceticismo à parte, o PSDB tem se movimentado para dar estrutura ao jornalista. O partido alugou uma nova sede para o diretório paulistano, que será transformada no "QG" da campanha quando a eleição começar. O novo endereço está localizado na rua Minas Gerais, próximo à Avenida Paulista.

José Aníbal, presidente do PSDB paulistano, minimizou a declaração de Datena na sabatina de terça-feira e disse que o apresentador afirmou nesta quarta-feira que não há ninguém "enchendo o saco" dele. "Então essa questão está vencida", declarou o dirigente partidária.

Na sabatina, Datena focou suas críticas a Nunes, mas adotou tom mais ameno com Boulos. Segundo Aníbal, o pré-candidato do PSOL ligou para o apresentador para agradecer pelas falas. "Ele (Datena) falou: 'mas não se preocupe que a sua hora pode chegar logo'. Isso é politica. Você escolhe, a cada momento, quem você vai criticar, quem você vai cobrar", continuou o presidente do PSDB.

De acordo com Aníbal, a ideia é visitar as áreas de todos os 58 diretórios zonais que o partido tem espalhados pela capital.

Os tucanos também contrataram o experiente marqueteiro Felipe Soutello, que atuou como um dos conselheiros do atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), rival de Datena, mas se afastou do mandatário nos últimos dois anos.

Soutello é filiado ao PSDB, onde já fez campanhas de José Serra (PSDB), Geraldo Alckmin, hoje no PSB, e do ex-prefeito Bruno Covas, morto em 2021 em decorrência de um câncer. Ele foi um dos articuladores da chapa Lula-Alckmin na eleição de 2022, que foi levada a cabo por Fernando Haddad (PT).