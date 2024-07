Juventude fecha com Jair Ventura para substituir Roger Machado no Brasileirão

O Juventude agiu rapidamente e anunciou o técnico Jair Ventura, de 45 anos, para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele foi anunciado no fim da tarde desta quarta-feira como substituto de Roger Machado, que deixou o clube com proposta para assumir o Internacional. De volta ao clube gaúcho, ele chega ao lado dos auxiliares Antônio Macedo e Emílio Faro.

"O profissional, já conhecido e identificado com a torcida Jaconera, está a caminho de Brasília, onde a delegação alviverde está hospedada para o próximo compromisso pela Série A. Ventura já integrará a comissão técnica e comandará a equipe diante do São Paulo, no domingo", detalhou o clube.

Jair Ventura tem 45 anos e iniciou a carreira de treinador no Botafogo. Ele passou também por Santos, Corinthians, Sport, Chapecoense, Juventude, Goiás e estava sem clube desde que deixou o Atlético-GO, em junho.

Em sua primeira passagem pelo Juventude, em 2021, Jair Ventura foi um dos responsáveis pela manutenção do time na Série A. Ele deixou o clube com 16 jogos, e obteve cinco vitórias, cinco empates e seis derrotas, em campanha semelhante à que Roger Machado vinha fazendo.

O novo comandante assume o Juventude com 20 pontos na zona intermediária da tabela e classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo diante do São Paulo, pela 18ª rodada, será realizado neste domingo, às 18h30, no Mané Garrincha, em Brasília (DF).