Assessor da pré-campanha contradiz Datena sobre radares: 'Fundamentais para reduzir acidentes'

O engenheiro Paulo Lourenço, um dos assessores da pré-campanha de José Luiz Datena (PSDB) disse, nesta quarta-feira, 17, que é fundamental aumentar a quantidade de radares em São Paulo. O representante para área de mobilidade da equipe de Datena contradisse o pré-candidato à Prefeitura da capital paulista, que, um dia antes, chamou os equipamentos de fiscalização de velocidade no trânsito de "uma grande sacanagem".

"É fundamental a ampliação de radares, e a fiscalização é uma tarefa fundamental para reduzir isso (as mortes no trânsito)", afirmou Lourenço na sabatina sobre mobilidade realizada pela Rádio CBN e pelo jornal O Globo. O assessor do pré-candidato afirmou que é preciso estudar a redução dos limites de velocidade em algumas vias da cidade, como as marginais Pinheiros e Tietê. "70km/h é mais que suficiente."

Na terça-feira, 16, o apresentador de TV foi questionado se aumentaria, caso eleito, a quantidade de equipamentos de fiscalização eletrônica na São Paulo, em razão do aumento no número de mortes no trânsito da cidade. Datena respondeu que não. Na visão dele, os radares são ferramentas de arrecadação por meio de multa.

"Claro que não, radar é uma grande sacanagem. (...) O radar não é usado com o objetivo que ele tem. Se o radar fosse usado com o objetivo de prevenir acidentes, mas não é. Ele é usado com perspectiva orçamentária", disse, em sabatina promovida pelo portal UOL e pelo jornal Folha de S. Paulo.