The Weeknd anuncia show em São Paulo; veja data e como comprar ingressos

The Weeknd anunciou nesta quarta-feira, 17, um show em São Paulo, no dia 7 de setembro. A apresentação acontece no estádio MorumBIS e a pré-venda dos ingressos começa no dia 22, para clientes do banco Santander.

A venda geral tem início no próximo dia 25, no site da Ticketmaster. Os preços estão entre R$ 245 (meia-entrada da arquibancada) e R$ 850 (a inteira da cadeira superior).

O cantor de After Hours e Starboy esteve no Brasil em outubro de 2023 para duas apresentações.