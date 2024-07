Theodoro Sampaio. E Santo André da Borda do Campo. Um exercício geográfico. Clássico. De um Grande ABC ainda rural.

A excursão de Theodoro Sampaio à região buscava encontrar vestígios da antiga vila de João Ramalho e dela participou, entre outros, os irmãos José Luiz Flaquer e Alfredo Luiz Flaquer.

O artigo foi publicado também em jornais como “O Estado de S. Paulo” sob o título “Restauração Histórica da Vila de Santo André da Borda do Campo”.

Escreveu Theodoro Sampaio, com data de 10 de agosto de 1903:

Santo André da Borda do Campo, na verdade, nunca foi mais do que uma pobre aldeia, fadada a uma vida efêmera e sem glória.

Mal situada, exposta aos assaltos dos bárbaros por se achar muito próxima das matas, não contando com a boa vontade da gente do litoral, e, depois da vinda dos jesuítas, que foram os melhores e mais eficazes impulsores do povoamento do país, não contando também com as simpatias destes, a vila de João Ramalho não possuía as condições essenciais de prosperidade nesses tempos.

A sua rápida decadência e total aniquilamento explicam-se, portanto, pelas mesmas causas que determinaram a fundação e crescimento de São Paulo, cerca de três léguas campo a dentro.

Em conclusão, Theodoro Sampaio supõe que a primitiva vila situava-se no lugar entre “ao sair da mata e entrada do campo” (...) conhecido pelo nome de Borda do Campo.

Escreveu o autor:

O lugar fica no meio do triângulo cujos vértices são ocupados pela Vila de São Bernardo, pela fazenda de São Bernardo Velho que foi da Ordem de São Bento e onde já houve uma capela e a povoação de Piraporinha, correndo nele um pequeno córrego que desce pelo campo a rumo do norte chamado Borda do Campo.

Pela descrição de Theodoro Sampaio, a vila histórica ficava em atual território do Município de São Bernardo, às margens do Ribeirão dos Meninos, fato contestado por Wanderley dos Santos, segundo o qual a vila localizava-se às margens do Córrego Guarará, atual Município de Santo André.

São valiosas as informações dos dois estudiosos. Como é valiosa a planta organizada por Theodoro Sampaio que acompanha o seu artigo.

Crédito (PDF) da planta – IHG-SP (divulgação)

INÍCIO DO SÉCULO XX. Na planta de Theodoro Sampaio, a Borda do Campo. No desenho maior, o autor já cita Santo André, no lugar da Estação São Bernardo. No desenho menor, a Vila de Santo André no centro do triângulo formado pela Vila de São Bernardo (atual Centro de São Bernardo “do Campo”, Piraporinha (hoje bairro de Diadema) e a capela erigida pelos monges beneditinos. Segundo Theodoro Sampaio, a sede da vila quinhentista de João Ramalho ficaria próxima ao atual Cemitério de Vila Euclides.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 20 de julho de 1994 – Edição 8757

ESTRADAS – Governo paulista retomava o projeto de privatização do sistema Anchieta-Imigrantes, que havia sido suspenso no fim de 93.

EM 20 DE JULHO DE...

1914 - Saladino Cardoso Franco assume a Prefeitura de São Bernardo, hoje Santo André. Governará durante 16 anos. Cairá com a República Velha e a ascensão de Getúlio Vargas.

1944 - Fundação do Jabaquara, o Leão da Vila Prosperidade, em São Caetano.

