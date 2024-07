Drake tem mansão inundada após fortes chuvas no Canadá e compartilha vídeo

A cidade de Toronto, localizada no Canadá, está passando por fortes chuvas que tem causado grandes prejuízos aos moradores e, dessa vez, o nome do rapper Drake entrou para a lista. O cantor mostrou em suas redes sociais uma gravação do momento que a água turva invade um cômodo de sua mansão.

No registro, é possível notar que o artista está em seu closet, onde as roupas ficam guardadas. Um funcionário aparece segurando a porta que dá acesso às peças de roupa, impedindo que a água avance, enquanto Drake segura um rodo, tentando afastar o problema.

Além das roupas do artista, alguns móveis não conseguiram ser tirados a tempo e continuaram no ambiente, como pequenas poltronas e prateleiras. Na legenda do vídeo publicado por Drake, ele tentou levar a situação de maneira mais leve e brincou:

É melhor isso ser um Espresso Martini.

Espresso Martini é um coquetel alcoólico feito com vodka, licor de café e generosas doses de cafeína.