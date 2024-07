Elis em São Bernardo. Ao lado de João Bosco. Eles cantam na Vera Cruz. Na plateia, seis mil trabalhadores. Entre eles, Djalma Bom.

A resposta é dada pelo repórter-fotográfico Fernando Ferreira. Ele cobriu o “Show de Maio” realizado no dia 7 daquele mês, em 1979, em benefício do Fundo de Greve dos Metalúrgicos do Grande ABC.

“Memória” tinha a informação de que se apresentaram artistas como Gonzaguinha, Sérgio Ricardo, Dominguinhos, Fagner e Belchior. As fotos do Fernando complementam o ‘cast”.

Fernando equilibrou-se num canto do palco improvisado. Lembra de colega fotografando do outro lado. E aqui estão, imagens inéditas, segundo o próprio Fernando Ferreira. Nós mesmos, da ‘Memória’, não tínhamos conhecimento destas fotos tão bonitas.

Assim, a Memória nossa de cada dia vai se completando.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 – Fotos: Fernando Ferreira

TODOS À VERA CRUZ. No show alusivo ao 1º de maio de 1979, realizado uma semana depois, o antigo estúdio de São Bernardo canta com Elis e João Bosco. No destaque, entre o advogado Antonio Possidonio e o prefeito de Ribeirão Pires, Luiz Carlos Grecco, Fernando Ferreira participa da inauguração da exposição volante das fotos da greve dos metalúrgicos de 1979 feitas pelos fotógrafos do Diário

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 21 de julho de 1994 – Edição 8758

MANCHETE – Prévia da inflação fica em 5,03%.

ELEIÇÕES 94 – Pesquisa do Instituto Vox Populi indicava que Fernando Henrique passava Lula em São Paulo, Minas, Goiás e Mato Grosso do Sul, rumo à Presidência da República.

TELEFONIA – Atraídas pela possibilidade de conseguir uma linha telefônica pelo plano de expansão, centenas de pessoas permaneciam acampadas nas imediações do prédio da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo), em Santo André.

MAUÁ – Cidade terá nova biblioteca. O acervo da Cecilia Meireles seria transferido para a Praça Teotônio Vilela, a praça da paineira. Até então, funcionava no subsolo do Paço Municipal.

COPA 94 – Ronaldo, zagueiro campeão do mundo, passava o dia na casa dos pais, à Rua Cristiano Angeli, em São Bernardo. Nas conversas, a emoção do tetra.

EM 21 DE JULHO DE...

1564 - Falecia Martim Afonso de Souza, fundador da Capitania de São Vicente, depois chamada de São Paulo.

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra) – O Sr. Luiz da Cunha Lopes apresentou ontem (3-7-1904) queixa ao subdelegado de terem roubado de sua casa diversos objetos de uso doméstico.

O subdelegado determinou ao cabo comandante do destacamento que investigasse e descobrisse o gatuno,

Diversas casas foram percorridas, sem mais requisitos legais.

Entre essas casas, contam-se as dos senhores Carlos Galharine, João Jorge, Luiz Cesari e de Francisca Mariana Costa e Maria Rosa.

Estas são as vítimas do despótico procedimento da polícia.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Boa Esperança do Sul, elevado a município em 1898, quando se separa da Araraquara.

Em Goiás, Campo Limpo de Goiás, Gameleira de Goiás, Itarumã e Lagoa Santa.

E mais: Brasileira (PI), Itapecuru Mirim (MA), Nova Mamoré (RO) e Pombal (PB).

HOJE

Dia da Junk Food (comidas exageradas)

Dia do Dançarino de Salão.

16º Domingo do Tempo Comum

21 de julho

Sentiu compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor.

Marcos, 6,30-34

Ilustração – Paróquia Divino Salvador, Campinas (SP)