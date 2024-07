Após Éder Militão pedir guarda unilateral da filha, defesa de Karoline Lima se pronuncia

Após Éder Militão decidir brigar na Justiça pela filha e entrar com um pedido pela guarda unilateral de Cecília, de dois anos de idade, a defesa de Karoline Lima se pronunciou. O jogador recentemente se casou com Tainá Costa e supostamente pretende levar a pequena à Espanha quando se mudar para o país europeu.

A advogada Gabriella Garcia informou em nota enviada à Band que não há indícios de alienação parental e Éder terá que provar que Karoline gerou prejuízos psicológicos à criança, o que não seria o caso.

Estamos cientes do pedido, mas temos a convicção de que, para que haja uma alteração da guarda para unilateral, é necessário que a parte contrária comprove graves prejuízos psicológicos à criança, o que definitivamente não é o caso. Karoline é uma mãe exemplar, que há anos vem sofrendo assédio processual e amplas tentativas de desvalorizá-la como mulher e como mãe, o que é inadmissível. Não há qualquer indício de alienação parental, que só se configura quando um dos genitores deliberadamente abala o psicológico do filho, colocando-o contra o outro genitor.

Ela ainda disse que a alegação do atleta é totalmente infundada e o pedido de guarda foi feito em meio processual inadequado. A advogada também afirmou que as declarações feitas por sua cliente através das redes sociais foram para defesa própria.

Cecília, com apenas dois anos de idade, tem demonstrado, por diversas provas, que ama o pai e nunca foi negativamente influenciada pela mãe. As manifestações de Karoline nas redes sociais e em público foram exclusivamente em defesa própria. A alegação de alienação parental é totalmente infundada, assim como o pedido de guarda, que inclusive foi realizado em meio processual inadequado.

A advogada finalizou dizendo estar confiante que Cecília permanecerá morando com Karoline.

Estamos confiantes de que nada disso irá abalar a plena convivência e residência de Cecília com sua mãe. Todas as medidas cabíveis já estão sendo tomadas, inclusive, contra as inverdades que estão sendo alegadas.

Na noite da última terça-feira, dia 16, a influenciadora gravou um rápido vídeo nas redes sociais apenas dizendo que estava ciente da situação e que logo tudo se resolveria.

- Queria falar para vocês que já vi tudo que está acontecendo. Mas queria tranquilizar você que, óbvio, na medida do possível, estou bem. E tudo vai se resolver, declarou Karoline.

Críticas da web.

Éder foi bombardeado por críticas na web após saírem as notícias sobre o processo. Inúmeros internautas usaram o X, antigo Twitter, para deixarem suas opiniões sobre toda a polêmica.

Ele ta cagando pra Cecília, ninguém tira um filho de uma MÃE. Ele tá fazendo de tudo pra afetar a Karoline, mas agora ele arrumou pra cabeça viu. Processar ela tudo bem, agora querer tirar a filha dela que ela carregou nove meses e sofreu tudo sozinha por culpa dele? Se prepare, escreveu uma internauta.

Separar uma mãe de uma filha é a coisa mais cruel que alguém pode fazer a elas. Eu não sei que ódio todo é esse que Militão sente da Karoline, mas isso não é normal. Ele está obcecado!, disparou outra.

Militão é total obcecado pela Karoline, ele simplesmente não pode vê a mulher em paz e feliz, disse uma terceira.