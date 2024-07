Mariana Goldfarb fala sobre a dificuldade de se relacionar após traumas: É tão difícil

Eita! Mariana Goldfarb fez um desabafo nas redes sociais na última segunda-feira, dia 16. A influenciadora disse ser muito difícil se relacionar com alguém após passar por traumas e estar acostumada com a parte ruim.

Ela, que se divorciou de Cauã Reymond em 2023, começou lamentando:

- Então, um dos vídeos que eu quero fazer para vocês mais demorado é justamente como é se relacionar de novo depois de ter passado por tantas coisas, né? Que é tão difícil! É tão difícil a gente ser acolhida, ser amada, aceitar o bom, não estranhar que está tudo bem, a paz, o carinho... ninguém fala muito sobre esse tema.

Em seguida, Mariana falou de sua experiência pessoal. Ela revelou não estar acostumada com esse tipo de carinho, que recebe do seu atual namorado, Rafael Kemp, com quem assumiu o relacionamento em maio deste ano:

- Para mim, é mais difícil ainda! Porque quando a gente está acostumada com o ruim, quando a gente recebe tanta pedra, quando a gente recebe uma flor eu acho que a gente não sabe lidar. Faz o que com isso? Mas a gente está sabendo.

Vale lembrar que Goldfarb também deixou seu apoio à cantora IZA após a traição do jogador Yuri Lima. Grazi Massafera, também ex-esposa de Cauã, havia deixado um comentário dizendo:

Sinta-se acolhida. Essa dor é gigante, praticamente um luto em vida. Mas passa Iza. E esse bebezinho dentro de você vai te dar muita força trará muitas alegrias e luz para o teu caminho. E logo, bem logo, a vida mostrará que o livramento é uma grande benção.

Logo abaixo, a influenciadora comentou:

O livramento é de fato uma grande benção.