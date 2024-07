Para onde foi William Bonner? Cesar Tralli substitui apresentador no Jornal Nacional e ganha elogios da sogra

Cadê William Bonner? Se você também está se questionando, fique tranquilo, o jornalista responsável por apresentar o Jornal Nacional, da Globo, está de férias durante esta semana e por isso está longe das telas da televisão. Enquanto ele curte sua viagem, Cesar Tralli assumiu o comando da bancada do telejornal ao lado de Renata Vasconcellos.

Visto isso, várias pessoas demonstraram apoio ao Cesar e comemoraram a conquista, mesmo que por um curto período. A sua sogra, Helô Pinheiro, por exemplo, deixou um comentário amoroso para o genro:

Registro de sua sogra com muito orgulho. Beijos.

Ticiane Pinheiro também compartilhou uma foto, nos Stories do Instagram, junto com a filhinha do casal, Manuella, acompanhando a transmissão. Na foto, ela escreveu:

Assistindo o papai na TV! - Que fofas!

Vale lembrar que, embora Bonner esteja viajando, o destino ainda não foi revelado, mas isso não impediu o apresentador de compartilhar diversos cliques da paisagem do lugar.