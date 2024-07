Marina Ruy Barbosa exibe aliança luxuosa ao prestigiar lançamento de livro de Aguinaldo Silva

Na noite da última terça-feira, dia 16, Aguinaldo Silva celebrou o lançamento de seu livro de memórias Meu passado me perdoa: Memórias de uma vida novelesca, escrito pelo jornalista Nilson Xavier. O autor de novelas contou com a presença de famosos no evento realizado em uma livraria em São Paulo.

Marina Ruy Barbosa fez questão prestigiar Aguinaldo e receber um autógrafo dele.

A atriz estava com um belíssimo look bege e maquiagem impecável, mas o que realmente chamou atenção foi o anel de noivado em sua mão. Marina estava usando a luxuosa aliança que ganhou do empresário Abdul Fares.