Bianca Andrade explica ausência de Fred no aniversário do filho: Ele pediu para as festas serem separadas

O aniversário de Cris, filho de Bianca Andrade com Fred, foi um pouco diferente neste ano. Através das redes sociais, na última terça-feira, dia 16, a influenciadora mostrou detalhes da festinha que fez para o filho, e a ausência do pai acabou chamando a atenção de alguns internautas, já que os dois mantêm uma boa relação.

Questionada por uma seguidora, Bianca negou conflitos com Fred, mas disse:

Ele pediu para as festas serem separadas esse ano, mas tudo em paz.

O pequeno está completando três anos de idade, e ganhou da mamãe uma festinha com tudo que pediu, como contou Bianca:

Quando perguntei para o gudugo qual o tema da festa de três anos dele, a resposta me surpreendeu: mamain eu quero a festa do Mimi (é um ursinho de pelúcia pequenininho que nem tem mais olho, mas o Cris é louco apaixonado a ponto de fazer a festa em homenagem a ele). Ainda pediu para ser tudo azul que é a sua cor favorita, mas que a roupa dele seria de Saci Pererê, a minha de Olaf, a vovó de Minion, o tio de vaca e assim foi? queria pula pula igual ano passado, mas com pique nique com cuscuz, pipoca, biscoito de tomate, pão de queijo e brigadeiro. Pediu para ter pintura, basquete, livros e pescaria com prenda (gente parece meus sonhos quando tomo melatonina). A lembrancinha da festa seria aviãozinho de papel banquinho e churrasco com muita carninha.

Já em suas redes sociais, Fred compartilhou um pouquinho de como foi a comemoração em sua casa. Na legenda da publicação, ele escreveu:

A semana é toda dele! Sempre tive a curiosidade de ver uma vida sendo criada do zero e tá sendo gostoso demais viver tudo isso com meu Nenecão.