Kaio e Fernando seguem para final de A Grande Conquista; Taty Pink e Hideo deixam o jogo

A reta final está chegando! Nesta terça-feira, dia 16, Fernando, Hideo, Kaio e Taty Pink enfrentaram a decisão do público e estavam bastante nervosos para descobrirem quem segue no jogo ao lado de Hadad e Rambo por mais dois dias. É importante relembrar que A Grande Conquista terá a grande final na próxima quinta-feira, dia 18.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, os conquisteiros expressaram seus sentimentos de chegarem tão pertinho do grande prêmio de um milhão de reais. Bastante emocionados, os quatro agradeceram muito ao público e todo o apoio que receberam ao longo de todo o reality.

Mas é claro que não podia faltar aquela faisquinha para poder causar uma última possível briga, né? A apresentadora questionou os dois finalistas já confirmados, Hadad e Rambo, sobre quem eles gostariam de ver fora do programa. Hadad escolheu os nomes de Hideo e Taty Pink, enquanto Rambo disse que não concorda com o jogo de Fê e colocou o nome de Kaio também, apesar de não ter grandes problemas com o colega de confinamento.

Mas, depois de muita tensão e lágrimas, Rachel anunciou que Kaio seria o primeiro conquisteiro a se sentar ao lado dos já confirmados. Muito emocionado, o participante não conseguiu controlar o grito com o anúncio.

No final, Fê foi o último nome escolhido pelo público para continuar no confinamento por mais dois dias. O ator é o quarto nome confirmado para batalhar pelo grande prêmio de um milhão de reais.