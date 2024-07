Palmeiras e Botafogo medem forças no Rio pela liderança do Brasileirão

A disputa do Campeonato Brasileiro ganha nesta quarta-feira um capítulo especial no Rio de Janeiro. Palmeiras e Botafogo, empatados com 33 pontos cada, disputam a liderança isolada, a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos.

A rivalidade entre as equipes ganhou força desde o Nacional do ano passado. O time carioca liderou a competição por 31 rodadas, mas acabou ultrapassado pelo Verdão, que no fim ficou com a taça. O duelo no Rio teve direito a virada palmeirense, por 4 a 3.

O confronto também se estende para fora das quatro linhas. John Textor, dono da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Botafogo, afirmou que o Alviverde teria sido favorecido por um suposto esquema de manipulação de resultados no Brasileirão de 2023. Desde então, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, troca farpas com o comandante do Glorioso.

Na última rodada, as duas equipes venceram. O Alviverde bateu o Atlético-GO, em casa, por 3 a 1, enquanto o Botafogo visitou o Vitória e saiu de campo comemorando o placar de 1 a 0.

Durante a semana passada, o time paulista apresentou de forma oficial os reforços Giay, Maurício e Felipe Anderson, que já estão com a situação regularizada e podem entrar em campo na partida desta quarta. Apesar disso, nenhuma das recentes contratações deve começar o duelo entre os titulares.

A preparação para o confronto também contou com a volta do zagueiro Murilo e do meia Zé Rafael, que se recuperaram de lesão e treinaram normalmente com o restante do elenco, a exemplo de Richard Ríos, que defendeu a Colômbia na disputa da Copa América dos Estados Unidos.

Além dos duelos no torneio nacional, Palmeiras e Botafogo se enfrentarão pelas oitavas de final da Libertadores, em jogos a serem realizados em agosto.