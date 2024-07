Simões e Atila: separados novamente

Sargento Simões, vereador e pré-candidato do PL à Prefeitura de Mauá, tem seu mandato pautado pela postura dura contra adversários políticos, principalmente os ligados ao PT, mas sua artilharia também se voltou ao deputado estadual e postulante ao Paço Atila Jacomussi (União Brasil). O ex-prefeito, preso duas vezes no escopo da Operação Trato Feito, recebeu diversas críticas do liberal, mas uma sinalização, dada há duas semanas, mostrou que inimizades não duram para sempre. Simões e Atila sentaram-se à mesa, levantaram a bandeira branca e afirmaram que poderiam formar uma chapa majoritária, com o deputado na cabeça e o vereador como vice. A costura era dada como certa até Simões recusar o convite na noite de segunda-feira. Em live nas redes sociais, o liberal afirmou que a parceria não avançou. “Estou aqui para tirar qualquer dúvida sobre nossa candidatura. Está certo e ratificado que eu, Sargento Simões, serei candidato a prefeito pelo maior partido do Brasil”, disse. Vale destacar que o parlamentar cogitou indicar o nome da esposa, Josi Simões (PL), como vice em eventual chapa com Atila. A conferir os próximos capítulos, já que, até o último dia das convenções, tudo pode mudar.

BASTIDORES

Mudança

Os partidos que compõem a coalizão em torno da pré-candidatura de Bete Siraque (foto) ao Executivo andreense (federações PT-PCdoB-PV e Psol-Rede) decidiram levar para a sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André as convenções que vão oficializar, no próximo domingo, os candidatos majoritários e ao Legislativo do grupo. A ideia inicial era realizar o evento na Câmara. mas “limitações de infraestrutura” provocaram mudança no local – os cinco partidos esperam a presença de ao menos mil militantes.

Despertado

Aroaldo da Silva, secretário-executivo do Consórcio Intermunicipal Grande ABC, e o diretor de Desenvolvimento Econômico da entidade regional, Joel Fonseca, reuniram-se na segunda-feira com representantes das prefeituras consorciadas, da UFABC (Universidade Federal do Grande ABC) e da USCS (Universidade Municipal de São Caetano). O encontro teve como objetivo a retomada do APL (Arranjo Produtivo Local) de Defesa do Grande ABC, que foi criado em 2013, mas permaneceu adormecido durante vários anos. Na época, o objetivo era identificar empresas capazes de fornecer produtos e serviços para o segmento da defesa.

Prestação de contas

Marcos Pinchiari (MDB), vereador de Santo André e pré-candidato à reeleição, reuniu cerca de 400 apoiadores no último domingo na Casa de Portugal, no bairro Paraíso, em evento de prestação de contas de seu mandato. Durante a atividade, o emedebista declarou apoio ao pré-candidato governista ao Executivo andreense, o ex-secretário Gilvan Junior (PSDB), que compareceu à agenda juntamente com o prefeito Paulo Serra (PSDB). Outra reunião está marcada para quarta, desta vez no Clube Atlético Aramaçan, para a qual Pinchiari espera receber 350 apoiadores.