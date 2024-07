Di María se inscreve em curso para treinadores após conquistar Copa América com a Argentina

Campeão da Copa América neste domingo pela Argentina, o atacante Ángel Di María, de 36 anos, se matriculou em um curso para treinadores em Rosário, sua cidade natal. Apesar de ainda ter um ano de contrato com o Benfica, o jogador dá mostras de que está planejando o seu futuro após pendurar as chuteiras.

As aulas vão ser ministradas pela Associação de Treinadores de Futebol Argentino (ATFA). A inscrição do astro do Benfica foi revelada por Estela Picerni, professora e coordenadora geral da entidade.

O calendário de jogos do Benfica não vai ser empecilho para que o veterano jogador possa participar da atividade, já que as aulas serão online segundo o portal "Rosário 3". Assim, Di María poderá cumprir a carga horária sem maiores problemas.

Jogador com passagens em clubes do porte da Juventus, Paris Saint-Germain, Real Madrid e Bayern de Munique, Di María se despediu da seleção argentina com o título da Copa América, conquistado sobre a Colômbia, nos Estados Unidos.

Ele ainda tem um ano de contrato com o Benfica, mas não definiu quando vai se aposentar definitivamente dos campos. O clube português admite a possibilidade de tentar uma prorrogação de vínculo por mais uma temporada mas tudo vai depender da vontade do atleta em continuar.