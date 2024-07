Thiago Monteiro avança e Rafael Nadal supera filho do ídolo Borg na estreia em Bastad

Rafael Nadal revelou em uma entrevista de 2019 que sonhava em jogar com Bjorn Borg em uma partida de exibição. O espanhol não escondia idolatria com o sueco. Nesta terça-feira, em seu retorno ao circuito após tratar problemas musculares, cumpriu um pouco do sonho ao encarar o filho do ídolo, Leo, de apenas 21 anos, na estreia do Torneio de Bastad, na Suécia, e ganhar por 6/3 e 6/4. O brasileiro Thiago Monteiro também largou com vitória na competição.

Convidado para o torneio sueco, assim como Leo Borg, Nadal precisou de 1h26 para avançar à segunda rodada. Foram dois sets de 43 minutos. Ganhou ambos após quebrar o serviço uma vez.

Na primeira parcial, Nadal foi logo abrindo 4 a 1 e não teve trabalho para fechar em 6/3, com pontos diretos no serviço. No segundo, o espanhol aproveitou o break point logo no primeiro game e apenas trocou pontos para avançar com 6 a 4. Pelo caminho, agora, o britânico Cameron Norrie, quinto favorito, na quinta-feira.

"É uma grande honra jogar contra o filho de uma das maiores lendas da história do nosso esporte", afirmou Nadal, em busca de ritmo para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, no qual buscará o segundo ouro após ser o melhor em Pequim-2008.

Também em Bastad, disputado a nível ATP 250, o brasileiro Thiago Monteiro somou uma grande vitória ao superar o argentino Federico Coria com 6/1 e 6/3, avançando às oitavas, na qual encara o norueguês Casper Ruud.

A batalha com o norueguês será um grande teste para Monteiro. Na história, o brasileiro só ganhou uma vez do oponente em cinco encontros, no longínquo Challenger de Braunschweig, em 2019.

Outros três brasileiros entraram em quadra nesta terça-feira e quem somou grande resultado foi Gustavo Heide. Depois de superar o qualificatório, o jovem tenista de 22 anos, somou sua primeira vitória em um torneio da ATP. Ele superou o italiano Stefano Napolitano em batalha de 3h11, por 7/6 (7/4), 5/7 e 7/6 (7/3), e agora terá o segundo favorito pela frente, o francês Ugo Humbert.

Já em Hamburgo, na Alemanha, os tenistas verde e amarelo amargaram eliminações logo na estreia. Melhor do País, Thiago Wild caiu diante do chinês Zhizhen Zhang, parciais de 7/6 (8/6) e 6/0, enquanto Felipe Meligeni lutou, mas perdeu do sérvio Dusan Lajovic em três sets, com 2/6, 7/6 (7/5) e 3/6.