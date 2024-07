Torcedor do Ramalhão paga meia-entrada neste sábado

O Santo André tem um jogo decisivo neste sábado, quando recebe em casa o líder Maringá pela última rodada da primeira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, e pensando na importância do confronto, o clube andreense disponibilizará ingressos pela metade do preço (R$ 15) para todos os torcedores que comprarem entradas na bilheteria do Estádio Bruno José Daniel vestindo a camisa do clube no dia do duelo.

A campanha leva em conta qualquer uniforme da equipe, independente do modelo ou do ano de lançamento.

Na quarta posição do Grupo A7, com 20 pontos, o Ramalhão é o primeiro time na zona de classificação para a segunda fase da Série D, e o técnico Leston Júnior reconhece a importância da partida. “O Maringá foi o único clube que destoou do resto do grupo. Agora temos quatro equipes lutando por três vagas. Precisamos encarar como uma decisão”, explica o treinador.

Os ingressos também podem ser encontrados no site totalticket.com.br entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A transmissão do duelo fica por conta do canal do YouTube TV Santo André.