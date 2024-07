Aeroporto de Porto Alegre será reaberto em outubro com 350 voos semanais, diz ministro

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, confirmou nesta terça-feira, 16, que o Aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, retomará pousos e decolagens em sua pista a partir de outubro. "Reabriremos de forma parcial, com 50 voos diários, o que equivale a 350 voos semanais. Até dezembro, o aeroporto deverá estar operando com 100% da capacidade", disse a jornalistas após reunião no Palácio do Planalto.

A proposta de retomada foi apresentada pela Fraport, que administra o aeroporto, após a finalização de análise de danos da pista, que ficou submersa durante semanas em razão das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul entre maio e junho deste ano. Dos 3,2 mil metros de pista, 75% ficaram submersos.

A liberação, em outubro, será de 1,7 mil metros, correspondente a pouco mais de 50% da pista. A estratégia atende a demanda por reparos ainda não detalhados. Após a finalização na primeira metade, o trabalho será executado nos outros 50%.

Durante o período de funcionamento parcial, os voos ocorrerão entre 10h e 22h.