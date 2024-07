Solteira, Maraisa tenta pegar contato de fã e é pega de surpresa: É casado

Maraisa está livre, leve e solteira! Durante um show, a cantora, que faz dupla com a irmã Maiara, se encantou com um fã e acabou pedindo o número do telefone dele. O fato aconteceu na noite da última segunda-feira, dia 15, durante a apresentação delas em Alagoas.

No vídeo, que viralizou nas redes sociais, a cantora aparece pedindo para sua equipe pegar o contato do rapaz, pelo menos até descobrir que ele era casado:

- Você com esses olhos verdes que escreveu: Dois também é par. Eu sei fazer a conta, um, dois, é par! Você tá falando serio? Ê, Gabi, pega o contato dele aí! Ele é casado, volta aqui seu falso!

Vale lembrar que a cantora confirmou, recentemente, o fim de seu noivado com Fernando Mocó, com quem assumiu o relacionamento em julho de 2023.