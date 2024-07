Sete presos fogem de penitenciária do Butantã; governo cita 'erros' de funcionários

Sete detentos do Centro de Progressão Penitenciária do Butantan, na zona oeste de São Paulo, fugiram da prisão entre o sábado, 13, e esta segunda-feira, 15. A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) do Estado admitiu que houve "erro nos procedimentos de alguns funcionários", possibilitando fugas seguidas nos últimos dias. Até o momento, nenhum foi recapturado.

A Polícia Militar foi acionada e foram feitas buscas no entorno do presídio, mas não foram encontrados fugitivos até o momento, conforme a Secretaria de Administração Penitenciária. A pasta não respondeu ao Estadão sobre como exatamente se deu a fuga.

Em nota, a PM disse que continua realizando buscas e informou que a fuga de dois detentos oi constatada durante o fim de semana. Os outros cinco fugiram durante a madrugada da segunda-feira. "Houve danos no prédio, em uma porta, grade e janela. Os casos foram registrados no 89° (Jardim Taboão) e no 75° (Jardim Arpoador)."

A gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos), por meio da Secretaria de Administração Penitenciária, disse que "a pasta reforçou a segurança na unidade com patrulhas de Agentes de Escolta e Vigilância Penitenciária. Todos os evadidos, quando recapturados, regredirão ao regime fechado".

"Todas as providências de caráter criminal e disciplinar cabíveis serão aplicadas ao final das apurações", afirmou a secretaria.

Em Centros de Progressão Penitenciária, como o do Butantã, que fica no quikômetro 19,5 da Rodovia Raposo Tavares, no Jardim Arpoador, são abrigados presos que cumprem pena em regime semiaberto.