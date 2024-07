Ana Paula Siebert, Roberto Justus e Rafa Justus aparecem com looks combinando

Passeio em família! Roberto Justus, Rafa Justus, Ana Paula Siebert e a sobrinha, Valentina Siebert, saíram para jantar em um restaurante especializado em frutos-do-mar na noite da última segunda-feira, dia 15, nos Estados Unidos, mas o que chamou a atenção foi a escolha dos looks da família. Eles optaram por combinar as roupas para o passeio e, dentro do próprio estilo, cada um apareceu com um look preto. Que fofos!

Nos Stories do Instagram, Ana Paula compartilhou uma foto acompanhada do marido e escreveu:

Dia de jantar romântico.

Mas logo em seguida postou outra com as meninas e escreveu:

Pegadinha, com um emoji de risada!

Ana Paula e Valentina optaram por calças e tops com muito brilho, enquanto Rafa apareceu com um vestido preto. Já Roberto colocou uma camisa preta e uma calça cinza, e assim eles foram comemorar a noite!

Vale lembrar que eles estão viajando por Miami junto também com Vicky, de quatro anos de idade, filha mais nova de Justus e que ficou de fora do jantar.