FMI eleva projeção de PIB da zona do euro e Reino Unido em 2024, mas diminui para EUA e Japão

O Fundo Monetário Internacional (FMI) rebaixou sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos em 2024, e elevou a expectativa de alta do PIB para a zona do euro neste ano. Agora, a instituição espera que os EUA cresçam 2,6% neste ano, e a zona do euro avance 0,9%. Para 2025, as projeções ficaram inalteradas em comparação com as feitas em abril pelo Fundo, em 1,9% para os EUA e 1,5% para o bloco econômico. A atualização foi publicada no relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), divulgada hoje.

O relatório explica que a revisão para baixo da previsão de crescimento nos EUA foi impulsionado pelo começo do ano mais fraco do que o esperado. Já na zona do euro, uma alta de exportações no primeiro semestre se somou a um consumo fortalecido e ao aumento dos salários reais para elevar o crescimento levemente além do que o previsto em abril.

No Reino Unido, a previsão é para que o PIB acelere a 0,7% em 2024, 20 pontos-base a mais do que na previsão de abril; e então suba a 1,5% em 2025, conforme já esperado no último relatório. Para a economia japonesa, agora a expectativa é que ela cresça 20 pontos-base a menos do que o esperado em abril, a 0,7% ao ano em 2024. Para 2025, a projeção ficou inalterada em 1,0%. Segundo o FMI, o crescimento sustentado dos salários no país agora deve dar maior impulso para o crescimento japonês, mas o fraco investimento privado registrado nos primeiros seis meses deste ano deve puxar o crescimento do PIB para abaixo da previsão em abril.