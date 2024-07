Matt Damon e a esposa deixam praia após ameaça de bomba

Que susto! Matt Damon e a esposa Luciana Barroso tiveram que evacuar uma praia na ilha Mykonos, na Grécia, após uma ameaça de bomba. Segundo informações da revista People, cerca de quatro mil turistas tiveram que deixar o local no último sábado, dia 13.

Em um vídeo, que viralizou no TikTok, uma mulher, que também estava no local, gravou o momento em que o ator e sua esposa deixavam a Praia de Paraga.

Ainda de acordo com o jornal, a polícia local teria recebido uma informação anônima de que bombas teriam sido instaladas em quatro lugares turísticos da ilha. No entanto, após a evacuação, nenhum dispositivo teria sido encontrado, e as autoridades teriam concluído se tratar de uma farsa.

Eita!