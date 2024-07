Quando agosto chegar

Os vereadores de São Bernardo retomam as sessões presenciais no início de agosto. E quando retornarem do recesso de meio de ano terão como uma das missões a análise do pedido de impeachment do prefeito Orlando Morando (PSDB), que foi protocolado na Casa no dia 10 por Viviane Santos de Aguiar, moradora do bairro Jardim Nossa Senhora de Fátima.

Com um imenso volume de documentos, ela pede a cassação do tucano por suposta participação em esquema fraudulento para a compra de merenda escolar – fato que foi alvo de investigação pela Polícia Federal – e pelas diversas falhas ocorridas no Hospital da Mulher, que resultaram em mortes e danos graves a várias pacientes.

A solicitação de Viviane é a sexta que chega ao Legislativo pleiteando a saída de Morando, sendo que as cinco anteriores não prosperaram. Desta vez, entretanto, há um fator que pode ser determinante para um desfecho diferente. Morando não possui mais a maioria absoluta da Câmara, como ocorreu na maior parte dos seus dois mandatos à frente do Executivo, e isso pode fazer a diferença.

O primeiro indicativo dessa mudança na distribuição de poder foi a convocação do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho, em abril, justamente para explicar as irregularidades no Hospital da Mulher, fatos que foram escancarados nas páginas deste Diário e em outros veículos de comunicação.

Outro fator que certamente fará a diferença é a proximidade da eleição. Os concorrentes à Prefeitura certamente vão cobrar de seus aliados que integram o Legislativo que, ao menos, olhem o documento com atenção redobrada. Um deles é Marcelo Lima (Podemos). O ex-vice-prefeito declarou que espera que a Câmara tome a “atitude que a população deseja”. E é sempre bom lembrar que 13 dos atuais legisladores o apoiam.

Com isso, é de se esperar fortes emoções a partir do próximo mês pelos lados de São Bernardo.