Câmara deve ouvir clamor popular, defendem Marcelo Lima e Luiz Fernando

Os pré-candidatos ao Executivo de São Bernardo Marcelo Lima (Podemos) e Luiz Fernando Teixeira (PT) cobraram um posicionamento enfático dos vereadores na análise do pedido de impeachment contra o prefeito Orlando Morando (PSDB), protocolado na Casa na semana passada. Adversários políticos de Flávia Morando (União Brasil), primeira-sobrinha do tucano e candidata governista à sucessão do tio, ambos esperam que os parlamentares ouçam o clamor popular.

“Tenho convicção de que a Câmara está preparada para tomar a atitude que a população realmente deseja”, declarou Marcelo Lima. O ex-vice-prefeito disse que o primeiro passo já foi dado a partir da provocação da moradora ao exercer a cidadania e que não se pode tomar decisões no afogadilho. “É preciso avaliar, entender qual é o tipo de denúncia e tomar um posicionamento”, discorreu.

O deputado estadual oposicionista Luiz Fernando Teixeira avalia que Orlando Morando, pelo histórico negativo de denúncias à frente da Prefeitura, já deveria ter sido cassado, não só pelo número de pedidos, mas também, segundo ele, pela má gestão. “Pelo que o atual prefeito vem fazendo à frente da gestão, não tenho dúvida de que já deveria ter sido tirado do cargo. Porém, infelizmente, sempre teve a Câmara ao seu lado. Hoje a população vem pedir o fim do mandato dele. Vamos ver se os vereadores vão cumprir seus papéis.”

A governista Flávia Morando, em nota enviada ao Diário, considerou o “assunto vencido”, com todos os itens do processo relativos à Operação Prato Feito “esclarecidos”. Para a primeira-sobrinha, o tema voltou à tona por conta do “período eleitoral”.

Os demais pré-candidatos ao Executivo – o deputado federal Alex Manente (Cidadania)e o ex-vereador Rafael Demarchi (Novo) – foram procurados, mas não se manifestaram.