Região tem 4 cidades no top 10 de falha de energia devido a pipa

Quatro municípios do Grande ABC estão entre as dez cidades do Estado com mais ocorrências de falha na rede elétrica causada por queda de pipa entre janeiro e junho. A Capital (1.279 casos), Osasco (86) e Carapicuíba (69) estão no top três. Mauá fica em quarto lugar, com 34 casos, seguida por Santo André (em 5º, com 32 falhas), São Bernardo (6º, com 30) e Diadema (em 9º lugar, com 23). As informações foram divulgadas pela Enel Distribuição São Paulo, que alerta para o aumento dos casos durante o período de férias.

Ao todo, o Grande ABC acumula 127 ocorrências do tipo entre janeiro e junho. O número representa alta de 54,8 % em comparação ao primeiro semestre de 2023 (com 82 casos) e de 20,6% frente ao mesmo período de 2022 (que fechou com 68).

Entre 2022 e 2024, a região teve 277 problemas desse tipo. A cidade do Grande ABC que teve mais registros de interrupção de energia por queda de pipas na rede elétrica foi Mauá, com 80 casos. Depois, vieram Santo André (61) e Diadema (58).

“As pessoas devem sempre estar atentas aos cuidados com a rede elétrica quando vão soltar pipas, em qualquer época do ano. Com a chegada das férias escolares, quando a prática é recorrente, a Enel São Paulo reforça a importância de estar atento às dicas de segurança sobre esse hábito para que se evitem acidentes. Quando o assunto não é levado em consideração, a brincadeira pode provocar acidentes graves e, em algumas circunstâncias, até fatais”, destaca Shigueo Yonashiro Neto, gerente do Centro de Operação da Enel Distribuição São Paulo.

Segundo Yonashiro Neto, a queda das pipas na rede pode prejudicar diretamente o fornecimento de energia para milhares de pessoas. Os tipos de cortantes, como cerol (pó de vidro com cola) e linha chilena (corte quatro vezes maior que o cerol), interferem ainda mais na restauração. A utilização rabiolas e de materiais metálicos, como o alumínio, nas pipas aumenta a chance de choque elétrico, com risco de morte.

A Enel destaca que, caso o material enrosque na rede, postes ou antenas, é fundamental entrar em contato com os técnicos da concessionária que são os únicos aptos a manuseá-los com segurança. “É importante reforçar os riscos de se empinar pipa próximo da rede e a necessidade de os pais orientarem as crianças e os adolescentes sobre os cuidados necessários”, completa o gerente.

O aconselhado é fazer esse tipo de brincadeira em local descampado e em dias sem chuva.

As ocorrências são registradas pela Central de Atendimento da Enel (0800 72 72 196), site (https://www.enel.com.br/) ou aplicativo da companhia, disponível em Android e IOS.