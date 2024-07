Biden: Meu oponente diz que haveria banho de sangue se ele perder eleição

O presidente dos EUA, Joe Biden, destacou em trecho da entrevista exclusiva que concedeu a Lester Hold, da NBC, que fui um erro dizer recentemente que o ex-presidente dos EUA, Donald Trump, deveria estar na "mira" dos analistas políticos e do público, pois ele queria dizer "foco na suas políticas e mentiras que disse no debate" realizado em junho com o democrata.

"Não fui eu quem disse que quer ser ditador no primeiro dia (de mandato) e não aceitaria o resultados das eleições. Você não pode apenas amar seu país quando vence", destacou Biden. "Como falar em ameaça à democracia, que é real, quando ele diz coisas como ele fala? Não estou engajado nesta retórica, mas meu oponente está. Ele diz que haveria banho de sangue se ele perder a eleição. Ele também disse que perdoaria as sentenças de quem foi condenado por invadir o Congresso".

Os comentários de Biden fazem parte de um trecho da entrevista exclusiva que concedeu à NBC e que será divulgada na íntegra ainda nesta segunda-feira, 15.