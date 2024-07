Com Ramón Díaz, Timão recebe Criciúma na arena

Em duelo na parte de baixo da classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Criciúma-SC nesta terça-feira (16), a partir das 21h, na Neo Química Arena, em jogo que marca a estreia do técnico Ramón Díaz no Timão.

Díaz chega com o objetivo de tirar o Alvinegro da zona de rebaixamento à Série B de 2025. O Corinthians está apenas na 17ª colocação, com 12 pontos. Para ficar mais próximo da fuga do Z-4 já nesta rodada, a equipe terá de fazer o dever de casa, além de torcer por derrota do Vitória – 16º, com 15 pontos, mas duas vitórias a mais (quatro a dois) –, que visita o Fortaleza nesta terça na Arena Castelão.

No comando do Vasco até o último mês de abril, o Criciúma foi justamente o responsável pela dispensa do treinador argentino. Na oportunidade, o time comandado por Díaz foi goleada por 4 a 0 no Estádio de São Januário, no Rio.

“Futebol é dinâmico, temos de conseguir resultados rapidamente, com uma boa organização. Sabemos que é resultado, não há outro jeito. São muitas horas dedicadas ao time, de todos os funcionários do clube. Todos comprometidos para tirar o Corinthians desta situação”, explicou o técnico em sua coletiva de apresentação, nesta segunda-feira.

O Timão também anunciou na tarde desta segunda a contratação do volante Alex Santana para a sequência da temporada. O atleta de 29 anos defendia o Athletico-PR e chega com contrato válido até o fim de 2027.