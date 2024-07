Kaio e Will Rambo ganham última prova de A Grande Conquista e escolhem quem enfrentar na Zona de Risco

Em um domingo especial, dia 14, em A Grande Conquista, a transmissão da última prova do programa foi exibida e o resultado valia uma vantagem muito importante. A dupla vencedora escolhia com quem iriam para as Zonas de Risco. Will Rambo chamou Guipa, Hadad e Cel; já Kaio puxou Fernando, Hideo e Taty Pink para a berlinda.

Depois de mostrar como foi a reação dos participantes com a saída de Brenno da mansão, a edição relembrou a prova que foi feita pelos conquisteiros. As duplas formadas foram Cel e Guipa; Will Rambo e Kaio; Taty Pink e Hideo; e Fernando e Hadad.

Os primeiros a enfrentar o desafio foram o jornalista e o fã de k-pop. Enquanto Guipa dava as ordens, o colega de confinamento seguia os comandos, tomando cuidado para não dar choque no companheiro.

Em seguida, foram Will Rambo e Kaio, que apostaram na estratégia de não se importar com os choques. Depois Fê e Hadad jogaram com muita gritaria e correria para conseguir lutar pelo menor tempo.

Com muita cautela, Taty Pink e Hideo enfrentou o jogo como a última dupla. A cantora passou por maus bocados para tocar com sapos, assim como o colega sofreu com os choques.

O resultado da prova só foi revelado aos conquisteiros durante o programa ao vivo. Mas antes disso, os participantes ficaram o tempo inteiro relembrando momentos que viveram nesta última competição em duplas. Depois foram descansar e comer algo para tentar esquecer a ansiedade.

Depois de muita espera, o anúncio da ordem das duplas foi feito: Rambo e Kaio em primeiro, Hadad e Fê em segundo, Guipa e Cel fecharam o pódio, em último ficaram Taty e Hideo. Os campeões tiveram que escolher quem enfrentariam nas duas últimas Zonas de Risco.