Padilha: Aumento de até 1% da CSLL para compensar a desoneração da folha 'está na mesa'

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira, 15, que a proposta de aumentar a alíquota da Contribuição Social Sobre Lucro Líquido (CSLL) para compensar a desoneração da folha de salários "está na mesa" e vai persistir se, pelos cálculos da área técnica, as medidas apresentadas até então não sejam suficientes para bancar a perda de receita com a renúncia fiscal.

A avaliação da Fazenda é que as medidas sugeridas pelo Senado para bancar a desoneração da folha não compensam, além de não serem fontes perenes. O aumento da CSLL seria para "todos os setores", disse Padilha.

"Caso não compense, você aumenta até 1% no nível necessário para essa compensação. A proposta continua na mesa", citou Padilha, após reunião com o ministro Fernando Haddad.

Ele também avalia que há acordo no governo de acolher todos os itens do Senado proposto como possibilidade para compensar a desoneração dos 17 setores intensivos em mão de obra e municípios com até 156 mil habitantes.