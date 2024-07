Jennifer Lopez passeia com enteada, Violet Affleck, em Nova York, enquanto Ben Affleck anda de moto em Los Angeles

Jennifer Lopez e Violet Affleck, filha mais velha de Ben Affleck e Jennifer Garner, foram vistas caminhando abraçadas enquanto passeavam pelas ruas de Southampton, em Nova York, Estados Unidos, no último domingo, dia 14. No mesmo dia, o ator de Hollywood foi visto andando de moto sozinho, em Los Angeles.

Segundo a revista People, a cantora e a enteada estavam acompanhadas da atriz Cassidey Fralin, que também é melhor amiga de Violet. Inclusive, uma fonte disse ao veículo que as duas realmente gostam da companhia uma da outra.

No mesmo dia do passeio entre madrasta e enteada, Ben Affleck foi visto sozinho pilotando sua motocicleta, em Los Angeles.

Vale lembrar que esse flagra separado de Lopez e Affleck rolou em meio aos relatos de tensão do casamento dos dois. Inclusive, eles passaram o fim de semana do Dia da Independência dos Estados Unidos - dia 4 de julho - separados, de acordo com relatos de fontes à People.