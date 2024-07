Custos versus facilidades tornam viagens desnecessárias para coberturas

A Euro e Copa América nem bem terminaram, com o Brasileirão ainda rolando no meio e a Globo se prepara para a cobertura de mais uma Olimpíada, agora a de Paris, em uma operação que também para ela será um pouco diferente das anteriores.

Desta vez, movimentando mais de 400 profissionais, só que a maioria deles, de modo especial narradores – 5 da Globo e 19 do SporTV – mais comentaristas e convidados, trabalhando aqui do Brasil mesmo. Na França, com a sua vidinha muito cara de sempre, serão só equipes de reportagens, dezesseis, no total.

Aí a pergunta: mais gente aqui do que lá fará tanta diferença assim no resultado? Atualmente, como entrega para o telespectador, certeza que não. No passado, equipes numerosas eram necessárias para se movimentar o tempo todo atrás de informações, com viagens e noites mal dormidas, porque não existia outro jeito de buscar a notícia.

Agora, com internet voando e outros tantos meios colocados à disposição, as condições são sempre muito favoráveis para a entrega do melhor dos trabalhos.

Talvez se sinta um pouco a falta do calor dos estádios, quadras, pistas e demais locais de competições, mas só o tamanho do dinheiro que é economizado faz muito valer a pena.

TV Tudo

Pesos diferentes

Sobre a Copa América, penúltima e última edições, a coincidência é que a Argentina levou as duas.

No mais, foram bem significativas as diferenças, inclusive de comportamento da Globo.

O antes...

Porque foi transmitida pelo SBT em 2021, a Copa América foi chamada de “porcaria” na Globo.

Está certo que, na ocasião, vivíamos uma pandemia, mas as críticas foram consideradas bem exageradas.

... E o depois...

Na final de domingo, em Miami, Estados Unidos, primeiro mundo, portanto, tivemos de tudo um pouco e gente entrando até pelo duto de ventilação do estádio. Uma bagunça.

Atraso de mais de uma hora para o início do jogo e não se ouviu do pessoal da Globo, dona dos direitos, crítica nenhuma.

Novo contrato

João Silva deve assinar novo contrato com a Band ainda no decorrer desta semana.

Em relação ao compromisso anterior, uma das mudanças será a exibição do seu programa aos domingos, após o “Perrengue”, a partir de 18 de agosto.

Cadeira vazia

Diante de um momento tão agitado, início das campanhas eleitorais aqui e os acontecimentos todos em torno da disputa presidencial nos Estados Unidos, é de se estranhar o jornalismo da Jovem Pan funcionando no automático.

Vai para mais de mês que André Ramos deixou o posto.

Em alta

Pelos próprios indicativos da trama, nas ações de Norberto (Matheus Nachtergaele), Juliana Paes ressurgirá nos momentos finais de “Renascer” como dona Jacutinda. As partes negociam o valor das “diárias”.

Juliana está em alta devido ao sucesso de “Pedaço de Mim” na Netflix e, aguarda, para a segunda quinzena de agosto, o lançamento de "Vidas bandidas" no Disney+.

É ele

André Azeredo, repórter e apresentador, já há cinco anos na Record, entre coberturas de guerras, enchentes e trabalhos especiais, é o convidado desta terça-feira do “Programa de Todos os Programas”.

Ao vivo, a partir das 18h, no YouTube da Record, R7 e redes sociais.

Interesses casados

Depois de uma breve pausa, Edu Guedes e a alta direção da Rede TV! voltaram a negociar.

E a conversa, dizem, está bem animada, caminhando para um breve acerto. As duas partes estão bem interessadas em resolver tudo rapidamente.

Estreia

Está confirmada para 7 de agosto a estreia do “Saia Justa” com sua nova formação: Eliana, Tati Machado, Bela Gil e Rita Batista.

O programa continuará sendo gravado em São Paulo.

Tá dentro

A produção do “Que História é Essa, Porchat?” está trabalhando há algum tempo nisso, tentando conciliar as agendas de algumas pessoas, para o programa especial dos 5 anos, que será levado ao ar, ao vivo, no GNT.

Heloisa Périssé é a primeira a ser confirmada.

Bate – Rebate

• O autor Daniel Ortiz, titular de “Família é Tudo”, entrou no último mês da novela...

• E agora passa a contar com o apoio do roteirista Victor Atherino, que tem passagens por “Salve-se Quem Puder”, “Orgulho e Paixão” e “Além do Horizonte”.

• Nalbert, ex-craque do vôlei, está indo para sua quarta edição de Jogos Olímpicos como comentarista da Globo...

• ... Evento que também terá Marcelo Adnet com um quadro no diário “Central Olímpica”.

• Único programa de música clássica da TV brasileira, o “Prelúdio”, da TV Cultura, prorrogou inscrições até o dia 18 aos interessados na próxima temporada.

• ... E, a partir do dia 17 de agosto, os jovens selecionados começam a gravar no Teatro Franco Zampari, em São Paulo...

• ... Com apresentação de Roberta Martinelli e Júlio Medaglia, o programa comemora, em 2024, 10 anos de sua parceria com a Embaixada da Hungria, que oferece uma bolsa de estudos na Academia Franz Liszt, em Budapeste, ao vencedor.

• Ainda da Cultura, Vera Magalhães volta das férias no “Roda Viva” da próxima segunda

• A edição do programa “Sensacional”, que a Rede TV! exibirá na próxima quinta-feira, celebra os 42 anos da apresentadora Daniela Albuquerque.

• “Pequenos Gênios” volta neste próximo final de semana ao “Domingão com Huck”.

• O “Estrela da Casa”, reality musical da Globo com estreia em 13 de agosto, seguirá o modelo “BBB”...

• ... Terá transmissão 24 horas por dia no Globoplay.

• José Armando Vannucci engatou uma parceria com o ator e publicitário Jorge Bin no podcast, “Vem Pod Chegar”, recebendo grandes nomes da TV, teatro, cinema, música e humor...

• ... Christina Rocha foi a convidada de estreia.

C'est fini

A Olimpíada de Paris, com início no dia 26 e término em 11 de agosto, vai promover alterações bem importantes na programação da Globo, especialmente nas faixas da manhã e da tarde. “Encontro” e “Mais Você”, por exemplo, terão edições canceladas.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!