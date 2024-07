Estação Rio Grande. As festas de 1904. Um costume esquecido. E agora relembrado.

No começo do século XX, o jornal “O Estado de S. Paulo” possuía o mais assíduo dos correspondentes do Município de São Bernardo, hoje Grande ABC, um professor que morava na Estação Rio Grande.

Nos dias 2 e 4 de julho de 1904, o correspondente – cujo nome “Memória” está apurando – falou das festas de junho na sua localidade.

Foram três despachos expedidos e preservados pelo Estadão Acervo:

1 - As festas de São João nesta localidade ocorreram com certo entusiasmo.

À meia-noite do dia 23, houve procissão até o rio, onde todos queriam ser os primeiros a lavar o rosto, a fim de serem protegidos por São João durante o ano. É pena que todos os dias não sejam de São João, porque assim não haveria tanta cara suja.

(Como se percebe, o correspondente era bem espirituoso).

2 - Houve diversos divertimentos familiares durante as festas de Santo Antonio, São João e São Pedro, que muito agradaram, tendo havido pequenas dúvidas entre convivas, destes que não acostumados a certo meio social julgam-se sempre em senzala!

(E tome ironia).

3 – A Fazenda São Pedro, que desta localidade dista cerca de duas léguas, foi ontem (29-6-1904) escolhida para os festejos de São Pedro.

Os proprietários da fazenda prepararam a festa num mato próximo, onde foram instalados brinquedos como balanços e disputados jogos de bola. Prêmios foram distribuídos e tocou uma orquestra composta de um violoncelo, um violino e uma harmônica.

Crédito da foto 1 – Acervo: Gisela Leonor Saar

A VELHA ESTAÇÃO. Vista aérea de Rio Grande na primeira metade do século XX: em primeiro plano, serpenteando, a passagem do Rio Grande, formado em Paranapiacaba e seguindo em direção à Zona Sul de São Paulo

IPIRANGUINHA

O primeiro bairro de Santo André (Memória, sexta-feira, 12 de julho) – Que delícia de crônica a de Vanderlei Retondo. Passei boas horas da minha juventude no jardim do Ipiranguinha, ao tempo de estudante no ‘Américo Brasiliense’ (década de 1950).

Hoje, passados mais de 70 anos, continuou fidelíssimo a esse parque, porque meu filho, Enzo, professor de matemática do Colégio Singular, mora em frente.

Tenho um lugar reservado, de onde contemplo o jardim, ainda embevecido.

Alexandre Takara, orientador desta página Memória.

Parabéns por me fazer relembrar o Ipiranguinha, assim como grande parte dos leitores de Memória.

Marilse Piva Azevedo - Santo André

NAS ONDAS DO RÁDIO

Canta Itália

Todo romantismo e emoção da música italiana, com vários quadros fixos e convidados que remetem à velha Itália.

No momento Memória, um retorno ao bairro dos Casa, em São Bernardo e o diálogo de dois antigos moradores, sotaque italianado.

- Vâmo dá di cumê pros porco? – indagou Giuseppe Breda, o Bepo.

- Agora não dá. Tô dando umas informação pro moço – respondeu Vitorino Felice Casa.

O “moço”, no caso, era o repórter e aquele diálogo está registrado na reportagem sobre o bairro dos Casa publicado pelo Diário em outubro de 1976 e incluindo no nosso primeiro livro, sobre os bairros de São Bernardo.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Hoje, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h.

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 17 de julho de 1994 – Edição 8754

MANCHETE – Parreira exclusivo: “Minha missão só estará cumprida com o tetra” – declarava o treinador da Seleção Brasileira às vésperas da final com a Itália, na Copa de 94 nos Estados Unidos.

Em entrevista exclusiva ao Diário, Carlos Alberto Parreira revelava o esquema tático que seria aplicado no jogo decisivo.

Reportagem: Edson Rossi, enviado especial a Fullerton (EUA).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Na Bahia, hoje é o aniversário de Baixa Grande, Ibiassucê e Itaquara.

No Rio Grande do Sul, Bagé e Dona Francisca.

Também aniversariam em 17 de julho: Cuité (PB), Monção (MA), Sabará (MG) e Volta Redonda (RJ).

HOJE

Dia do Protetor da Floresta

Santo Aleixo

17 de julho

Nasceu em Roma, no ano 350. Peregrino. Morreu em Roma em data não sabida. Seu nome significa “defensor”.

Ilustração – Convento da Penha (divulgação)